Case cantoniere: in provincia tre edifici sono ancora in cerca di inquilini

Sono tre, ma nessuna è utilizzata. Delle tante case cantoniere sparse sul nostro territorio, la Provincia di Piacenza ne ha ancora tre: una si trova a Rottofreno, una a Castelvetro e l’ultima in località Folli di Ferriere. Ventidue sono invece i cantonieri ancora in servizio per l’ente di corso Garibaldi: alcuni – quelli che hanno vissuto la “rivoluzione” del mestiere avvenuta negli anni Ottanta – andranno in pensione proprio quest’anno.

Tornando alle case cantoniere ancora di pertinenza della Provincia, quella di Rottofreno era di proprietà di Anas e si trova sulla ex strada provinciale 10R: il fabbricato risulta costituito da due piani fuori terra e da un piano seminterrato ed era destinato a ricovero di attrezzature e veicoli dell’Ente nonché ad abitazione per i dipendenti addetti alla manutenzione stradale.

Anche la casa cantoniera ubicata sulla ex strada provinciale 10R Padana Inferiore a Castelvetro, era destinata a ricovero di attrezzature e a casa, ma anche questa risulta inutilizzata. Allo stesso modo è inutilizzata quella al Folli di Ferriere, che si trova sulla ex strada provinciale 654R di Val Nure.

Negli ultimi anni la Provincia ha alienato altre case cantoniere: un esempio è il fabbricato presente a Piacenza che oggi ospita la sede degli Alpini, ma anche l’edificio sulla strada provinciale verso Caorso, finito a privati attraverso un’asta pubblica. Hanno fatto la stessa fine la casa cantoniera e il magazzino di San Nicolò, sulla strada provinciale 7 di Agazzano, alienati nel 2018 insieme alla casa cantoniera di Cortebrugnatella.

Nel 2022 invece la Provincia si è “liberata” di altri due fabbricati, andati all’asta: si tratta delle case cantoniere di Farini e di Castel San Giovanni, la prima finita a un privato, la seconda al comune della Valtidone.

L’articolo di Elisabetta Paraboschi su Libertà