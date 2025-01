Consiglio comunale ricorda Donatella Ronconi, Gazzolo: “Fondamentale per la città”

Nel giorno della nascita del quotidiano Libertà, il consiglio comunale di Piacenza ha voluto dedicare un minuto di silenzio in onore di Donatella Ronconi, Presidente di Editoriale Libertà scomparsa lo scorso 22 gennaio.

Prima del momento di raccoglimento, al quale ha partecipato l’intera aula, la presidente Paola Gazzolo ha descritto Donatella Ronconi come “una personalità autorevole e di fondamentale importanza nella storia recente della nostra città, il cui impegno per garantire e tutelare un’informazione pluralista, profondamente legata al territorio e attenta alla collettività, è stato doverosamente celebrato come esempio di un’imprenditoria tenace, illuminata, di grande sensibilità sociale e volta al bene comune”.

“Donatella Ronconi ha saputo guidare con consapevolezza e coraggio le trasformazioni e i cambiamenti che hanno contraddistinto il cammino del quotidiano, della televisione locale e il successivo approdo sul web, facendosi inoltre promotrice di numerose iniziative tese a valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Piacenza, a favorire la coesione sociale e la solidarietà” – ha evidenziato la presidente del consiglio.

Lungimiranza, passione, carisma e umanità. Il ricordo di Donatella Ronconi passa inevitabilmente per ciò che ha rappresentato non solo per il gruppo Libertà, ma per l’intero territorio. Gazzolo ha infatti voluto rimarcare il dono di Ronconi alla città e all’intera provincia piacentina con la creazione della Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati: “Un gesto che ha rappresentato un passaggio epocale – le sue parole -. Un progetto senza precedenti e senza eguali, nel quale oggi più che mai leggiamo il simbolo di una scelta di carattere, di una visione lungimirante e generosa cui hanno reso omaggio, in questi giorni, le istituzioni e il mondo dell’editoria, ma anche i tantissimi cittadini cui Donatella Ronconi, grazie all’apertura, alla capacità di ascolto e dialogo dei media locali, si è sempre idealmente rivolta”.

Emozione e grande riconoscenza. Al termine del discorso tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza e i componenti della giunta comunale si sono alzati in piedi per un minuto di silenzio in ricordo di Donatella Ronconi.