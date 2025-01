Fondi per il territorio: sul Pnrr girandola di cifre, ma è corsa contro il tempo

Ben 354 progetti riguardano le infrastrutture, seguiti dalla digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione, dal mondo del lavoro, da investimenti su scuola, università e ricerca, cultura e turismo, transizione ecologica e salute. E’ questo il libro dei sogni (per ora) legato ai fondi del Pnrr che riguardano il territorio piacentino. Nelle previsioni sarebbero destinati ad arrivare 1,2 miliardi destinati non solo alle amministrazioni pubbliche, ma anche a privati, imprese e consorzi e perfino a opere finanziate dallo Stato. Corsa ad ostacoli per i Comuni che dovranno chiudere le pratiche entro metà 2026

L’articolo di Patrizia Soffientini su Libertà