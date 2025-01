Furti in abitazione e tentate truffe ai danni di persone anziane, due arresti

Due cittadini extracomunitari, rispettivamente di anni 40 e 47, non residenti nel Piacentino, sono stati arrestati in flagranza di reato dalle volanti della Questura di Piacenza, unitamente alla Squadra Mobile, nella mattinata di lunedì 27 gennaio, per due furti in abitazione, di cui il secondo sventato dal tempestivo arrivo degli operatori di Polizia.

Dopo aver compiuto il primo furto in un’abitazione in zona Viale Dante rubando gioielli e monili d’oro, i due soggetti stavano tentando un nuovo colpo in un altro edificio dello stesso quartiere.

La donna presente nell’appartamento, però, dopo aver sentito alcuno rumori ha chiamato il numero di emergenza consentendo alle volanti di arrivare sul posto e bloccare immediatamente i due ladri che alla vista dei poliziotti hanno tentato la fuga.

Da un primo controllo, all’interno della loro auto è stata trovata la refurtiva del primo furto che, previo riconoscimento della vittima, è stata restituita alla legittima proprietaria.

I due fermati, con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.

numerose segnalazioni di truffe

Nelle ultime settimane la Sala Operativa della Questura di Piacenza ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di persone anziane relative a truffe e furti in abitazione.

In più occasioni hanno segnalato di essere state contattate telefonicamente da soggetti che si sarebbero finti operatori dell’Arma dei Carabinieri, i quali annunciavano che entro pochi minuti una pattuglia si sarebbe avvicinata alla loro abitazione per diversi motivi, verosimilmente con l’intento di poter facilmente entrare in appartamento e derubarli.

In alcuni casi i truffatori hanno riferito di dover consegnare un pacco indirizzato ad un familiare della vittima, in cambio del quale era necessario pagare una somma di denaro. In altre ipotesi, invece, i truffatori hanno tentato di allarmare la vittima segnalando la presenza di possibili malfattori nei pressi della loro abitazione per poi approfittare dello stato di paura ed agitazione per introdursi in casa e sottrarre denaro ed altri beni di valore.