Giornata della Memoria al Farnese: “Le deportazioni sono ancora presenti”

Come si fa a rinchiudere un sogno? Lo hanno raccontato il musicista Piercarlo Cardinali e lo storico Mario Renosio in uno spettacolo andato in scena alla Cappella Ducale di Palazzo Farnese grazie all’Isrec di Piacenza.



Il punto di partenza sono le testimonianze e i racconti della deportazione politica nel Piacentino raccolte da Isrec: il risultato è uno spettacolo, proposto agli studenti delle scuole superiori, dal titolo “Rinchiudere un sogno. La deportazione dei politici nei Lager nazisti”.

È il primo, martedì 28 alle 10:30 al Conservatorio Nicolini le scuole medie si confronteranno con “I deportati politici” che vedrà ancora protagonisti Cardinali e Renosio.

Nel frattempo lo spettacolo a palazzo Farnese, aperto con un ricordo della staffetta partigiana Medina Barbattini, ha offerto ai ragazzi l’occasione per riflettere sugli 80 anni della liberazione di Auschwitz, ma anche sull’attualità del messaggio del Giorno della Memoria.

“La deportazione è ancora presente”

“Purtroppo ci sono ancora fenomeni di deportazione anche in Europa ed è un fenomeno orribile perché la terra è di tutti e tutti devono potersi spostare per cercare lavoro e dignità – sottolinea la direttrice Carla Antonini – la storia si impara se si riesce ad analizzare il presente attraverso di essa”.