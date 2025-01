Memoria, alla Cattolica il seminario “La via italiana alla persecuzione antisemita”

Il tema dell’approvazione delle leggi razziali in Italia dal punto di vista giuridico è stato affrontato all’università Cattolica di Piacenza, con un seminario dal titolo

La legalità del male – la via italiana alla persecuzione antisemita

Nella giornata del 27 gennaio – data scelta dalle Nazioni Unite per commemorare le vittime dell’Olocausto, ma anche come un monito universale di condanna di ogni forma di discriminazione, intolleranza e violenza su base etnica o religiosa – la facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza ha organizzato un seminario di studio dedicato a “La legalità del male”, per approfondire la via italiana alla persecuzione antisemita col l’approvazione delle leggi razziali nel 1938.

Una occasione di riflessione per ricordare le vittime della Shoah, le leggi razziali e, più in generale, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia e la morte durante il secondo conflitto bellico mondiale.