Truffa delle monetine e dello specchietto: foglio di via da Piacenza per una coppia

Nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio, durante l’organizzazione dei servizi di sicurezza per l’evento Pantheon ospitato da Piacenza Expo, un equipaggio della squadra mobile della questura di Piacenza ha fermato una coppia di cittadini italiani, originari della provincia di Reggio Emilia e di etnia sinti, che si aggiravano con fare sospetto nelle vicinanze della fiera.

“I due – spiega una nota della questura – non sono stati in grado di giustificare la loro presenza sul posto e dopo un controllo è emerso che entrambi avevano numerosi precedenti, principalmente per reati contro il patrimonio ai danni di persone anziane. L’auto su cui viaggiavano è stata perquisita con l’ausilio delle Volanti”.

La divisione anticrimine della questura ha quindi avviato le pratiche per l’emissione di un foglio di via obbligatorio a carico dei due, sospettati di tentare furti o truffe a Piacenza utilizzando tecniche come quella delle “monetine” e dello “specchietto”.

La polizia invita eventuali vittime di questi reati a sporgere denuncia in questura.

Tecnica delle monetine

I ladri lanciano monete a terra, facendo credere alla vittima che le abbia perse. Nel frattempo, un complice ruba beni dalla sua auto o carrello.

Tecnica dello specchietto

Un oggetto viene lanciato contro l’auto della vittima, creando il pretesto per accusarla di danneggiare il veicolo del ladro, cercando di estorcere una somma di denaro per evitare conseguenze.