Via Taverna nel mirino dei ladri, a segno colpi al ristorante e nelle cantine

Non solo atti vandalici ma anche furti in abitazione in via Taverna a Piacenza. Nel mirino dei malviventi è finita anche la storica trattoria ed ex cooperativa “Lupi”. Come confermano i titolari, nei giorni scorsi sconosciuti sono entrati nel locale attorno alle 22, approfittando di uno dei giorni di chiusura.

Sembra che i ladri siano penetrati nel ristorante forzando una porta e poi si siano concentrati specialmente sulla cassa, alla ricerca di denaro. Pare però che il colpo non abbia fruttato un grande bottino ai malviventi, che sarebbero fuggiti rapidamente, forse perché disturbati.

Sembra che l’interesse dei ladri non sia finito lì perché il giorno successivo, sempre sulla stessa via ma a qualche numero civico di differenza, sarebbero state razziate diverse cantine di un grande condominio.

Questi, almeno, sono gli ultimi casi segnalati negli ultimi giorni ma non è escluso che i malviventi abbiano messo a segno altri colpi nella zona.