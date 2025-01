Casa di Iris, raccolta record con i 60 salvadanai di Paolo Cademartiri: 16.200 euro

E’ una cifra davvero record quella che Paolo Cademartiri, sangiorgino doc, è riuscito a raccogliere nel 2024 per La Casa di Iris di Piacenza, struttura che si prende cura di persone con malattie in fase avanzata a rapida evoluzione.

Ammonta a 16.200 euro la somma raccolta attraverso i 60 salvadanai che ha distribuito in tutta la provincia e a Piacenza e attraverso le offerte raccolte durante le manifestazioni cui ha partecipato facendo palloncini per i bambini. Ormai la fiducia in quest’uomo è talmente consolidata che tutti fanno la loro donazione perché sanno che quei soldi andranno tutti alla Casa di Iris. Nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio la consegna del maxi assegno da parte di Cademartiri ai referenti della struttura a Piacenza, Sergio Fuochi, presidente dell’associazione Insieme per l’Hospice ets e Giovanna Albini, direttore sanitario de La Casa di Iris che hanno ringraziato il 57enne sangiorgino per la sua iniziativa e le persone che donano.

Da parte sua, Cademartiri ha voluto ringraziare tutte le realtà, commerciali ed associative, che gli consentono di posizionare i salvadanai (che va a vuotare una volta al mese) e di partecipare alle manifestazioni pubbliche facendo palloncini per i bambini raccogliendo libere offerte.