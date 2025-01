Il Nure erode la sponda a Recesio, sopralluogo autorità. Traffico deviato su una corsia

Il Nure torna a preoccupare. L’ansa che costeggia la statale 654 nei pressi di Recesio sta erodendo la sponda verso la carreggiata. Memori della tragica ondata di piena che nel 2015 fece tre vittime proprio in quel punto, Anas e il sindaco di Bettola, Paolo Negri, hanno effettuato un sopralluogo per valutare la situazione. Sul posto anche i carabinieri per convogliare il traffico sulla corsia a monte.