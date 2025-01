Il Trebbia si ingrossa: allerta per piene e frane nonostante il miglioramento del tempo

Il Trebbia è tornato a preoccupare. Dopo le forti piogge dei giorni scorsi, il livello del fiume è aumentato rapidamente, alimentando timori per le prossime ore.

Nonostante oggi, martedì 28 gennaio, le previsioni meteorologiche siano più favorevoli rispetto ai giorni passati, l’allerta per i corsi d’acqua rimane alta.

La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha infatti emesso un’allerta arancione, evidenziando il rischio di piene dei fiumi e frane nelle zone collinari e montane.

La preoccupazione maggiore, come segnalato ieri, riguarda l’innalzamento improvviso dei livelli dei fiumi, con il rischio che vengano superate le soglie di sicurezza, soprattutto nella parte occidentale della regione. Il Trebbia, che già nelle ore precedenti ha visto un consistente innalzamento del suo livello, potrebbe causare nuovamente danni, con il rischio di straripamenti localizzati.

A ingrossare il Trebbia almeno fino a Rivergaro è stato anche il fatto che, a Torriglia, in Liguria, è scattata la tracimazione controllata della diga del Brugneto, come comunicato informalmente dalla popolazione via social e telefono (nel Piacentino non è arrivato alcun annuncio ufficiale, che sarebbe previsto però dal protocollo di sicurezza per i rapporti con la Val Trebbia). La prefettura ha comunque ribadito l’importanza di non sottovalutare i rischi legati ai corsi d’acqua, che, rinforzati dalle recenti piogge, hanno raggiunto livelli preoccupanti: infatti l’Aveto già ieri ha superato la soglia gialla.