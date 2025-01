Infiltrazioni e pavimento danneggiato in una casa di riposo della Val Trebbia

Nell’ambito dei controlli disposti su tutto il territorio nazionale dal Comando carabinieri per la tutela della salute, i carabinieri del Nas di Parma hanno recentemente eseguito ispezioni igienico-sanitarie all’interno di numerose strutture socio-sanitarie e assistenziali situate nelle province di Parma, Reggio Emilia, Piacenza e Modena.

L’obiettivo è stato quello di verificare la conformità delle condizioni igienico-sanitarie, gestionali e strutturali, per di garantire la sicurezza e il benessere degli ospiti (con

particolare attenzione agli anziani) spesso tra i soggetti più vulnerabili.

In provincia di Piacenza, in una casa di riposo nella Val Trebbia, sono state segnalate infiltrazioni d’acqua nel soffitto, scrostature dell’intonaco, pavimentazione danneggiata e carenze nell’arredo comune. Le irregolarità sono state riferite alle autorità competenti per l’adozione di misure correttive.