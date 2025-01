La Regione: “I guasti alla rete telefonica mobile colpa dei roditori”

I continui guasti alla rete telefonica mobile che si sono verificati nel territorio bettolese negli ultimi mesi sembra siano dovuti ai roditori che rosicchiano i cavi. Il chiarimento arriva dalla Regione Emilia-Romagna che, tramite l’assessora all’Agenda Digitale Elena Mazzoni, informa che sono stati effettuati approfondimenti in merito alle problematiche segnalate dall’amministrazione comunale di Bettola a seguito dei continui disservizi. La Regione Emilia-Romagna prevede quindi interventi di modifica delle infrastrutture di rete per eliminare i disservizi riscontrati in questi mesi. C’è quindi un primo riscontro alle segnalazioni trasmesse dal sindaco Paolo Negri nelle scorse settimane agli enti e alle istituzioni riguardo al perdurante disservizio sulla rete cellulare mobile e in cui il primo cittadino chiedeva interventi urgenti e risolutivi. “A seguito di approfondimento commissionato da questo assessorato ai nostri uffici, partecipate e fornitori, ci risulta che la situazione dei guasti è legata all’azione di determinate specie di roditori – scrive l’assessora Mazzoni -: azioni di rottura sulla fibra (cioè sui cavi) che sono andate via sempre più incrementandosi, procedendo dalla parte più esterna del cavo fino alle coppie di fibre più interne”.