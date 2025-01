“Stop alle guerre”: sabato 1 febbraio a Piacenza la marcia per la pace

Tutti in silenzio per le vie della città per dire “stop alle guerre”.

Sarà una marcia silenziosa quella che organizzerà il Tavolo della Pace Piacenza 2025 per sabato 1 febbraio: il ritrovo è alle ore 17 al Cheope. Gli organizzatori invitano i cittadini a partecipare con drappi, foulard, cappellini e bandiere di colore bianco poi si potrà partire alle 17.30 tutti in rigoroso silenzio inframmezzato da alcuni momenti di sosta e di riflessione al Dolmen, in piazza Duomo, di fronte alla prefettura e in piazza Cavalli dove sarà previsto l’arrivo.

Si attendono centinaia di persone, sono stati allertate infatti scuole, associazioni e società sportive del territorio che daranno appunto vita a questo lungo serpentone di pace.

“Basta con l’ indifferenza, la complicità, l’inazione – il messaggio dei rappresentanti del Tavolo della Pace – anche da Piacenza vogliamo fare sentire la voce del popolo della Pace che non trova spazio, è ora di cessare il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Libano, in Ucraina e in tutti i conflitti armati nel mondo”.