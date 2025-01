Valorizzazione della montagna e dei borghi: tre incontri a Piacenza

Sarà Piacenza a ospitare la fase finale di Road to Appennino Hack, il percorso regionale dedicato alla valorizzazione delle aree montane e dei borghi dell’Appennino organizzato da ART-ER Emilia Romagna.

Un viaggio di sei incontri in varie città della regione che coinvolgeranno esperti, innovatori, studenti, ricercatori e appassionati creando uno spazio interattivo di confronto con i partecipanti e cogliendo le idee di chi vuole contribuire al futuro delle nostre zone di montagna.

Tre gli incontri in programma a Piacenza: il 26 marzo alle ore 14.30 in Università Cattolica, “Costruire cittadinanze culturali. Territori rigenerati tra le Alpi e gli Appennini. Da Sabbio Chiese (Brescia) a Berceto (Parma)” con Michela Valotti della Cattolica e Maria Molinari del Museo Vivente di Comunità A casa di Augusto; il 2 aprile alle ore 8.30 in Università Cattolica Piacenza “Opportunità e buone pratiche per le Aree interne e montane” con Francesca Altomare di ART-ER, Marco Labirio di Gamma spa, Alessandro Cardinali della Cooperativa di comunità Gran Ducato, Anna Leonida dell’Associazione Nuovi Viaggiatori e Marta Pellegrino del Laboratorio Aperto PC – MO – FE – FC; infine, il 9 aprile alle ore 8.30 al Laboratorio Aperto di piazza Casali “Competenze e capacity buiding per soluzioni Smart Rural Hub” con Luca Piccinno di ART-ER e, alle ore 9.30 seguirà la challenge laboratoriale regionale Appennino Hack.