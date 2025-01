A Castello spariti tavoli e sedie usati da Airc per la vendita delle arance

Ladri in azione domenica mattina, 26 gennaio, in pieno centro a Castel San Giovanni. A prendere il volo sono stati tavoli e seggiole utilizzati dai volontari dell’Airc per distribuire le arance della salute.

Una volta terminata la distribuzione i volontari, dopo una mattinata al freddo, hanno ripiegato tavoli e seggiole che avrebbero dovuto essere ritirati dal proprietario.

Al suo arrivo però tavoli e seggiole, dove peraltro era stato messo in bella vista un cartello con scritto “non toccare”, erano spariti.

Un furto di poco conto, visto che erano di materiale plastico, ma odioso dal momento che rappresenta uno sfregio a chi si spende a titolo gratuito per una causa benefica.