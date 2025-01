Adesca un minore tramite i social, identificato e denunciato un 50enne

I messaggi sarebbero stati espliciti. Promesse di denaro in cambio di prestazioni sessuali. Uno scambio avvenuto attraverso i social tra un uomo di origine siciliana sulla cinquantina e un minorenne di Piacenza che non aveva ancora compiuto quindici anni.

Una vicenda che, ancora una volta, evidenzia la pericolosità dei social e di internet come strumenti nelle mani di pedofili.

Lo scambio di messaggi è stato intercettato dalla famiglia del ragazzino, che ha presentato una querela. E così l’interlocutore dell’adolescente è stato identificato e denunciato con l’accusa di adescamento di minori. Un reato che prevede la reclusione da uno a tre anni per chi avvicina con scopi illeciti giovani che non abbiamo ancora compiuto sedici anni.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’