Fiorenzuola, camion perde il carico di mais: intervento di Sicurezza ambiente

Camion in transito lungo via Spinazzi a Fiorenzuola ha perso gran parte del carico di mais spargendolo per circa 500 metri. È accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 29 gennaio, nel capoluogo della Val d’Arda.

L’autoarticolato avrebbe iniziato a perdere il carico a causa di un guasto alla sponda. Lungo la strada è stato necessario l’intervento del personale del Comune e di Sicurezza ambiente.

Per garantire la sicurezza durante le operazioni di pulizia sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Fiorenzuola. Il tratto di strada interessato è stato ripulito e riaperto alla circolazione dopo un paio di ore.