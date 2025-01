“L’Arte del Fare” fa tappa nel paese dei balocchi di Sara: “Qui realizzo i mei sogni”

Viaggio nel paese die balocchi di Sara. La seconda puntata de “L’Arte del Fare” format realizzato da Telelibertà in collaborazione con Libera Artigiani approda a Pontenure nel “Giardino creativo” di Sara Gariboldi dove vengono realizzate bambole, bomboniere e complementi d’arredo realizzati e dipinti a mano. “I mei clienti lo definiscono il paese dei balocchi e per me è la soddisfazione più grande” ammette Sara.

Un hobby che si trasforma in lavoro. Un sogno che diventa realtà grazie a tanta passione e anche un po’ di coraggio. Questa è la storia di Sara Gariboldi, lei che del detto “impara l’arte e mettila da parte” non ne vuole proprio sapere, lei che dopo aver conseguito un diploma artistico ha lavorato per anni nell’ambito dell’animazione per l’infanzia e come commessa in vari settori commerciali senza mai accantonare il desiderio di avviare un’attività che le permettesse di far conoscere le proprie abilità.

“Trasformare in lavoro la mia passione più grande”

“La passione per l’arte fa parte di me da quando sono una bambina – racconta Sara – ed è cresciuta grazie all’incontro con un’insegnante che porterò sempre nel cuore. Concluso il percorso di studi non ho mai smesso di dipingere entrando in punta di piedi nel magico mondo dell’artigianato artistico”. Animatrice per i bambini e poi commessa: per anni le sue abilità artistiche sono rimaste confinate al tempo libero. Un hobby che però iniziava a starle stretto: “A un certo punto ho deciso di cambiare vita e trasformare in lavoro la mia passione più grande” spiega con gli occhi lucidi dall’emozione. Il sogno è diventato realtà con l’apertura del negozio aperto nel cuore di Pontenure, dove Sara è cresciuta. Qui Sara realizza bambole, bomboniere, complementi d’arredo, dipinti e una grande vastità di oggetti decorati a mano.

“Le idee nascono in qualsiasi momento, anche di notte, in base all’emotività e ai sentimenti che provo” precisa. Sara racconta la sua storia, fatta anche di tanti sacrifici, all’interno del suo negozio affollato di bambole e bomboniere: personaggi che hanno il potere di rendere l’intero ambiente un luogo fantastico. Un luogo chiamato “Giardino creativo”: “Qui tutto viene creato da zero – afferma -, per realizzare le bambole parto da un pezzo di tessuto dal quale prima creo il copro, poi il vestito ed infine tutti i dettagli”. Sono le emozioni a guidare il lavoro di Sara: “Le mie e quelle dei miei clienti” sottolinea la prossima protagonista del viaggio a tappe de “L’Arte del Fare”, format di Telelibertà realizzato in collaborazione con l’associazione Libera Artigiani nato per dare voce ai mestieri che caratterizzano il grande mondo dell’artigiano piacentino.

Dove vedere L’Arte del Fare

La puntata dedicata a Sara e al suo “Giardino creativo” andrà in onda stasera, mercoledì 29 gennaio, dalle 20.30 sul canale 76 di Telelibertà. “L’Arte del Fare” si può vedere anche in diretta streaming su liberta.it e, in qualsiasi momento, anche su teleliberta.tv. Durante la puntata verranno affrontate gioie e dolori dell’attività di Sara, ma anche i prossimi obiettivi professionali: “Ho la fortuna di fare il lavoro che amo – precisa l’artigiana artistica -, le più grandi difficoltà sono dovute al flusso di persone che in un paese è sicuramente più limitato rispetto ai grandi centri urbani, la vendita online però può diventare un’opportunità”. Questa è la storia di Sara. Una storia di amore che ci parla del valore della creatività.