Notte al riparo dal gelo: primi quattro ospiti al dormitorio di Africa Mission

Da lunedì 27 gennaio l’accoglienza ha un nuovo indirizzo: via Martelli 6. Sono quattro le persone, sia italiane sia del Maghreb, che per la prima volta, nella notte tra lunedì e martedì, hanno dormito nei locali messi a disposizione da Africa Mission Cooperazione e Sviluppo per chi non ha una casa e correrebbe il rischio di passare queste fredde notti invernali all’addiaccio. Il servizio è gestito dalla cooperativa “Strade Blu” che è presente con un operatore tutte le notti.

L’edificio, in cui le persone soggiornano, è dotato di un ingresso autonomo che permette di accedere a una stanza con un mobile utile per riporre oggetti e poi alla spaziosa camera finestrata e con portafinestra: otto sono i letti posizionati che hanno anche un armadietto personale. C’è il bagno a disposizione delle persone e, salendo al piano superiore attraverso la scaletta, ci sono la camera da letto dell’operatore notturno che resta durante la notte con relativo bagno privato e un salotto dotato di due poltrone e un divano.

“Siamo partiti nella notte tra lunedì e martedì – spiega l’assessora ai servizi sociali Nicoletta Corvi – ma chiaramente non è detto che le persone che hanno soggiornato siano le stesse anche nelle sere successive. Abbiamo lavorato molto per consolidare la rete dell’accoglienza che già esiste nelle strutture comunali e in quelle che comunali non sono e che principalmente sono in capo a Caritas. Avevamo l’esigenza di riuscire a dare una risposta a sette, otto persone che restavano fuori e, grazie alla disponibilità di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo, questa risposta è stata data”.