Tarasconi sull’abbassamento Imu: “Così contrastiamo l’emergenza case”

“Il tentativo che stiamo facendo è quello di applicare una manovra che immetta più immobili sul mercato a canone calmierato, tenendo conto dell’emergenza-case“.

La sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, commenta così la decisione – approvata ieri dalla Giunta – che prevede, per il 2025, l’abbassamento dell’Imu per i proprietari di abitazioni, compresi gli enti del Terzo settore e le Onlus. Se otterrà il voto positivo del Consiglio, il Comune di Piacenza si attesterà tra quelli con le aliquote più basse in Italia e in assoluto l’ente più virtuoso in regione.

Una scelta, quella di abbassare l’Imu, che comporterebbe una consistente riduzione delle entrate nelle casse comunali, pari a 439mila euro all’anno in meno.

“Tale minor gettito- ha puntualizzato Gianluca Ceccarelli, assessore alle risorse finanziarie del Comune – sarà tuttavia interamente compensato dall’incremento delle entrate dovuto all’aumento dell’addizionale Irpef sulla base dei dati relativi ai redditi dei piacentini, in crescita dal 2022. Ciò nel rispetto costante delle fasce più deboli, tutelando chi non supera i 15mila euro annui”.