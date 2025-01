Al via i lavori alla cattedrale, impacchettata la facciata. Intervento da 380mila euro

Hanno preso il via, con l’impacchettamento della facciata, i lavori di restauro della cattedrale di Piacenza. L’intervento si è reso necessario per alcune importanti criticità evidenziate con la caduta di materiale lapideo che si era staccato il 6 gennaio 2024 in corrispondenza del quadrante superiore destro. La caduta di materiale aveva costretto alla limitazione del transito sul sagrato e al totale impedimento del passaggio dal portone sud.

Una ispezione del febbraio dello scorso anno aveva evidenziato una situazione di degrado diffuso risultato della vulnerabilità della pietra arenaria (proveniente dalle cave di Pianello e Bobbio), combinata all’azione degli agenti atmosferici.

L’intervento è in continuità con quelli effettuati a partire dal 2009, che avevano riguardato i fronti sud, fino ai più recenti restauri delle absidi e della cappella del battistero sul fronte di via Vescovado.

Il cantiere avrà una durata di otto mesi, e oltre agli interventi di consolidamento delle arenarie, comprenderà anche operazioni generali di pulizia dei portali. L’investimento necessario alla realizzazione dell’intervento ammonta a 380mila euro.