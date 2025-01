Benzina diluita e trasportata senza pagare le accise: cisterna sequestrata

Un’autocisterna è stata fermata dalla Guardia di Finanza in tangenziale a Fiorenzuola. Il conducente ha esibito la documentazione dichiarando di trasportare “solvente”. Le Fiamme Gialle, in una nota, fanno sapere che il controllo dei documenti ha permesso di verificare come il destinatario fosse un soggetto inesistente e i successivi approfondimenti, attraverso il prelevamento di campioni e la misurazione della densità del prodotto, hanno appurato che in realtà il liquido trasportato era benzina per autotrazione, commercializzato illecitamente in evasione d’imposta. Il carburante era stato mescolato con alcuni diluenti per mascherarne il caratteristico odore.

La Guardia di finanza ha dunque sequestrato 25 tonnellate di benzina per oltre 35.000 litri, sottratta al pagamento delle accise e potenzialmente pericolosa, in quanto alterata. Il conducente è stato denunciato per il reato di sottrazione dell’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.

“Il risultato conseguito – conclude la nota – dimostra l’impegno del Corpo della Guardia di Finanza profuso nel contrasto alle frodi nel settore nelle accise, che arrecano gravi danni alle entrate dello Stato e comportano effetti distortivi alle regole della libera concorrenza a tutela dei cittadini onesti, considerando, inoltre, che i prodotti energetici chimicamente alterati possono determinare rischi sia per l’ambiente che per la sicurezza della circolazione stradale”.