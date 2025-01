Coppa, salame e pancetta salgono in cattedra: “Legame tra prodotto e territorio”

Non c’è futuro senza conoscere la storia, la produzione, la lavorazione e il gusto di coppa, salame e pancetta. “Le Tre Dop in Cattedra” è il titolo del percorso formativo iniziato al Campus Raineri-Marcora, un progetto didattico proposto e sviluppato dal Consorzio di Tutela Salumi Dop piacentini riservato alle scuole secondarie di secondo grado.

Sono tredici le classi del campus Raineri-Marcora coinvolte, perché chi lavorerà nei settori dell’agricoltura e dell’enogastronomia non può non conoscere i prodotti che identificano più di ogni altro il nostro territorio. A fare da apripista la 3A e 4A della sede di Cortemaggiore (indirizzo professionale per l’agricoltura) che hanno partecipato a una lezione tenuta dal professor Roberto Belli e dalla Food technologist Alessandra Scansani.

L’ obiettivo generale del progetto ha lo scopo di valorizzazione le attività della Comunità Europea in riferimento al sistema delle indicazioni geografiche e di far conoscere il valore dei loghi che contraddistinguono le produzioni alimentari tutelate. Gli obiettivi specifici mirano a valorizzare il significato di prodotto certificato Dop; rimarcando il valore delle produzioni conformi ad un disciplinare di produzione riconosciuto in sede comunitaria.

legame tra prodotto e territorio

Agli studenti si trasmette così l’importanza del legame del prodotto tutelato con il proprio territorio e gli si fa il grande regalo si saper analizzare le peculiari caratteristiche dei tre prodotti Dop della salumeria piacentina. Il Consorzio di Tutela Salumi Dop piacentini mira a rendere consapevoli gli studenti di oggi, futuri operatori del settore, delle tecniche di antichissima tradizione e gli aspetti nutrizionali delle nostre Dop.

L’affettatura

Mostrata alla vivace platea anche la caratteristica affettatura che esalta i profumi e i sapori dei tre salumi piacentini e ne valorizza le caratteristiche di qualità. La degustazione sensoriale guidata da Alessandra Scansani ha fornito gli strumenti basilari per fare una valutazione attenta dei tre prodotti di salumeria ed è stata ovviamente per gli studenti il momento di maggior interesse.

Nei prossimi incontri saranno coinvolte le classi 2A, 2B, 2C, 2D, 5A, 5B, del Tecnico Agrario e varie classi dell’indirizzo professionale Alberghiero: 3A Cucina, 3C Sala, 3D Sala, 4B Cucina e 4D di Sala.