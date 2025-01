“Eroe della Resistenza”, serie di iniziative per ricordare il brigadiere Alberto Araldi

Una serie di iniziative – per valorizzarne la figura e trasmettere alle giovani generazioni il valore della sua scelta – sono stare promosse dal Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza per ricordare il brigadiere Alberto Araldi, eroe della Resistenza noto con il nome di battaglia “Comandante Paolo” e medaglia d’oro al valor militare alla memoria, in occasione dell’80° anniversario della sua uccisione all’età di 33 anni.

“Un eroe del territorio, vicino al suo territorio – lo ha definito il colonnello Pierantonio Breda, comandante provinciale dei Carabinieri -, che nella sua scelta mantenne un impegno coerente con quello della istituzione di cui faceva parte: essere vicino alla propria gente”.

Le iniziative per ricordarlo prenderanno il via a Borgonovo il 6 febbraio, giorno della sua morte con una commemorazione e l’approfondimento con gli studenti. Per l’occasione la sede della associazione carabinieri della Val Tidone verrà intitolata ad Araldi. Proseguiranno il 23 aprile con uno spettacolo al teatro Filodrammatici e un approfondimenti dell’Isrec; il 5 maggio verranno presentate le riflessioni degli studenti e il 6 giugno la conclusione delle iniziative, in concomitanza con l’anniversario di fondazione dell’Arma.

Per tutto il periodo sarà visitabile a palazzo Farnese una mostra dedicata al comandante Paolo, realizzata dagli studenti di liceo Gioia, liceo Cassinari e istituto Volta di Castel San Giovanni.

“L’intento è far conoscere questa importante figura ai giovani – prosegue il comandante Breda -, perché la memoria va affidata a chi la può portare avanti“.

chi era alberto araldi

Nato a Ziano nel 1912, di umili origini, Araldi si arruolò nell’Arma nel 1930. L’8 settembre 1943, mentre si trovava in famiglia per una licenza speciale, aderì al Movimento clandestino di resistenza. Catturato dall’oppressore a causa del suo manifesto antifascismo e incarcerato a Parma, riuscì a evadere durante un bombardamento ed entrò a far parte, dal 4 dicembre 1943, della I Divisione “Piacenza” assumendo la qualifica gerarchica partigiana di Capo distaccamento, col grado di Sottotenente e il nome di battaglia “Paolo”.

“Fu un vero eroe, esperto nell’approvvigionamento di armi, camion, uniformi del regime e munizioni – prosegue Breda -; grazie a camuffamenti riuscì a procurare due milioni di proiettili”.

IL programma nel dettaglio

6 febbraio 2025

ore 09:30: in Borgonovo Val Tidone, approfondimento storico con i ragazzi delle scuole medie curato da ANPI – Sez. di Borgonovo Val Tidone/Ziano Piacentino.

ore 11:00: in Borgonovo Val Tidone (PC), cerimonia commemorativa presso il monumento all’eroe eretto al cimitero;

ore 12:00: in Borgonovo Val Tidone (PC), intitolazione della sede dell’Associazione nazionale Carabinieri di Borgonovo Val Tidone all’eroe;

ore 15:30: in Piacenza – Palazzo Farnese, inaugurazione della mostra dedicata al Brig. Araldi presso l’Archivio di Stato. L’allestimento, curato dall’Archivio di Stato in collaborazione con l’Istituto di storia contemporanea di Piacenza e alcuni Istituti superiori della Provincia di Piacenza, sarà poi meta di visite da parte delle scuole, nell’ambito di un progetto di valorizzazione già avviato dall’Ufficio Scolastico Provinciale.

23 aprile 2025

ore 10:30, in Piacenza, presso il Teatro dei Filodrammatici, a cura dell’Istituto di storia contemporanea di Piacenza e del Teatro Gioco Vita, verrà realizzata una giornata didattica che prevede la presentazione del libro di Adrea Galli “I carabinieri per la libertà. L’Arma nella Resistenza, una storia mai raccontata” e lo spettacolo teatrale “Siamo i ribelli della montagna” sulla vita del Brig. Araldi.

maggio 2025

A cura dell’Ufficio Scolastico Provinciale, presentazione degli elaborati svolti dagli studenti piacentini che hanno visitato la mostra sul Brig. Araldi allestita presso l’Archivio di Stato.

5 giugno 2025

A Piacenza – Palazzo Farnese, chiusura della mostra dedicata al Brig. Araldi.