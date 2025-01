Gerbido, mobili in fiamme nell’androne di un palazzo: non si esclude il dolo

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 gennaio, in strada Nizzolare a Gerbido, frazione di Piacenza. Ad andare a fuoco alcuni mobili che, secondo una prima ricostruzione, erano accatastati nell’androne di un condominio Acer.

A dare l’allarme è stato un residente, con i vigili del fuoco subito intervenuti sul posto con autopompa e autoscala. Insieme a loro anche i soccorritori del 118 e della Croce Bianca. A causa del denso fumo nero che ha invaso la tromba delle scale, i condomini sono stati fatte evacuare: un neonato di un mese e mezzo è stato trasportato all’ospedale per accertamenti, anche se le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’incendio è stato domato, agli agenti della questura il compito di ricostruire l’accaduto: per le cause non si esclude alcuna ipotesi, anche se si fa strada l’ipotesi del dolo.