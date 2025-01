“La nuova raccolta dei rifiuti aumenterà la percentuale di differenziata”

La nuova raccolta rifiuti che gradualmente si sta estendendo – tra non poche proteste dei cittadini – ai quartieri di Piacenza e tra qualche settimana raggiungerà la provincia viene ritenuta la più adatta al fine di aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Tuttavia, in caso di persistenti criticità si è pronti a valutare la messa in campo di correttivi.

Ad assicurarlo è Vito Belladonna, ingegnere ambientale e direttore di Atersir, ovvero l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, ovvero ancora la forma di cooperazione degli enti locali che si occupa della maggior parte delle questioni gestionali, economiche e finanziarie relative ai servizi idrici e rifiuti.

Raccolta a tariffazione puntuale

La nuova raccolta “a tariffazione puntuale” è stata ritenuta più funzionale di altre al raggiungimento dell’obiettivo europeo dell’80% di differenziata. Lo hanno detto “sia i sindaci in sede di approvazione del piano d’ambito sia oggi l’evidenza delle cose nelle realtà che l’hanno adottata”. Come Parma e Reggio Emilia “dove all’inizio si è sofferto, ma dopo si è andati a regime bene” assicura il direttore.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTÀ