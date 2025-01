Nuova sede dell’Emporio solidale di Fiorenzuola al Convento dei frati 

A Pasqua la comunità di Fiorenzuola festeggerà la rinascita di un luogo legato alla carità cristiana e umana: il convento dei frati che i francescani alcuni anni fa, quando si chiuse la loro comunità, donarono alla Parrocchia. Il consiglio pastorale già un paio di anni fa ha scelto di utilizzare l’ultima parte ancora libera del complesso come futura sede dell’Emporio solidale, servizio di supporto alle famiglie in condizioni di povertà, gestito da Agape, associazione di volontariato parrocchiale. Siamo entrati negli spazi che sono in via di ristrutturazione, insieme al parroco don Giuseppe Illica (presidente di Agape), al suo vice il volontario Claudio Oddi e a cinque giovani, dai 16 ai 24 anni, che mettono a disposizione il loro tempo in questo prezioso servizio.

“I lavori stanno procedendo e se non ci saranno intoppi, a Pasqua potremmo aprire la nuova sede. Nel frattempo continuerà ad operare la vecchia, nei locali in affitto di via San Fiorenzo”, spiegano Illica e Oddi.

I nuovi spazi di piazzetta San Francesco (piano terra del convento) ospiteranno le casse, la zona magazzino, la stanza dove sarà posizionata la cella frigo, e naturalmente gli scaffali dello speciale market, dove le persone sostenute scelgono i prodotti di cui hanno bisogno usando una tessera a punti. Non solo: “L’ingresso che sarà da via Teofilo Rossi, vedrà una sorta di anticamera al market, che adibiremo a sportello di ascolto” – anticipa don Illica- “E’ importante infatti che insieme ai prodotti alimentari o per l’igiene della casa e della persona, i nostri utenti acquisiscano una nuova modalità di gestire le risorse che entrano in casa. In sostanza daremo loro gli strumenti per una buona economia domestica”.