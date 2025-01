Perché aumentano i tumori tra i giovani, è allarme: stasera a “Star bene”

E’ allarme in tutto il mondo per l’aumento di incidenza di tumori nei giovani. Secondo gli ultimi dati, dal 1990 al 2019, i casi di cancro tra i giovani sono aumentati del 79%, con un incremento del 28% nei decessi. Questa tendenza preoccupante sembra destinata a continuare anche nel 2030 e gli oncologi sono preoccupati. Del tema se ne occupa la puntata di questa sera di “Star bene”, la trasmissione dedicata alla salute in onda ogni giovedì alle 21.00 su Telelibertà e condotta dalla giornalista Marzia Foletti. In studio il direttore scientifico e oncologo Luigi Cavanna, e le oncologhe di Humanitas Silvia Bozzarelli e Tiziana Pressiani.

i tumori più diffusi tra i giovani

I tumori più comuni negli uomini riguardano prostata, polmone, colon-retto e vescica, mentre nelle donne quelli più frequenti includono mammella, colon-retto, polmone, endometrio e tiroide. Grazie a diagnosi precoci aumenta però la sopravvivenza. Attualmente, circa 3,7 milioni di italiani vivono dopo una diagnosi di tumore, rappresentando il 6,2% della popolazione. La metà dei pazienti diagnosticati nel 2024 è destinata a guarire. A preoccupare però è l’abbassamento dell’età di chi si ammala. L’incremento dei casi di cancro al colon tra i giovani, con un aumento del 40% tra il 2010 e il 2020 e una previsione di aumento entro il 2030 ha fatto scattare l’allarme.