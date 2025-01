Presentato il nuovo Piano urbano del traffico: “Più aree pedonali in centro”

Un centro più a misura di pedone, ma che tenga conto anche delle esigenze di chi lavora e usa l’automobile per necessità, più ciclabili e in generale una mobilità che ci consentirà di stare tutti più al sicuro per la strada. Sono queste le linee guida del Piano Urbano del Traffico (PUT) del Comune di Piacenza.

I tecnici Tito Stefanelli e Sofia Pechin della società TRT – Trasporti e Territorio incaricata della stesura del documento, lo hanno presentato ai cittadini nel corso dell’incontro pubblico tenuto nell’auditorium Sant’Ilario.

“Possiamo dire infatti che questo Piano Urbano del Traffico incrocia anche il tema ambientale – ha spiegato il vicesindaco Matteo Bongiorni – le aree interessate nelle quali si sta cercando di mettere un po’ d’ordine sono principalmente quelle più densamente abitate come il centro storico, per il quale la questione ZTL e sosta è centrale. Stiamo valutando anche l’incremento delle aree pedonali urbane trovando un equilibrio che tenga in considerazione i diversi bisogni delle persone, che vanno dai lavoratori ai residenti, dai commercianti alle soste di carico e scarico alle utenze più deboli come i disabili: insomma, sarà una bella sfida per tutti noi con il fine di vivere la strada in modo più sicuro”.