Rischio frane e ruscellamenti, torna a piovere nel Piacentino: allerta gialla

Dopo la breve pausa di questi giorni caratterizzati da un tiepido sole torna piovere in provincia di Piacenza. Per la giornata di venerdì 31 gennaio, secondo la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, sono infatti previste precipitazioni in estensione dai rilievi alla pianura, con rovesci localmente intensi lungo il crinale appenninico.

allerta gialla

Attenzione particolare è rivolta alle aree collinari e montane interessate dai rovesci, dove saranno possibili ruscellamenti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici e occasionali fenomeni franosi sui versanti.

L’allerta è di colore giallo sia per la montagna che per la collina piacentina. Diverse le zone già segnate dalle piogge dei giorni scorsi come la strada provinciale tra Marsaglia e Salsominore in alta Val d’Aveto e la statale 654 nei pressi di Recesio in Val Nure.