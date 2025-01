Rissa in via Calciati, i cittadini aiutano i carabinieri a bloccare uno straniero

Una doppia “imbeccata” da parte di alcuni cittadini ha messo i carabinieri sulla strada giusta, consentendo loro di bloccare uno straniero in fuga. Sono stati momenti concitati nel pomeriggio di martedì 28 gennaio tra via Calciati e corso Europa a Piacenza, dove una rissa tra stranieri si è trasformata in un inseguimento con le forze dell’ordine, nel quale l’aiuto degli abitanti è stato fondamentale. Intorno alle 16.30 in via Calciati, una pattuglia del Radiomobile di Piacenza è intervenuta per una lite tra persone straniere. I litiganti si erano già dispersi, ma un testimone ha indicato che uno di loro era stato visto camminare verso corso Europa. I carabinieri lo hanno trovato steso a terra tra due auto, con circa 20 grammi di hashish abbandonati e parte ancora con sé.

È stato segnalato come assuntore di stupefacenti e trovato con il permesso di soggiorno scaduto da un anno e mezzo. La collaborazione dei cittadini è stata decisiva per l’identificazione.