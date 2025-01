Via dei Pisoni, Soresi: “Rifiuti, degrado e auto abbandonate. Serve pronto intervento”

“Sotto passaggio sporco, angusto, utilizzato spesso come latrina. Cartelli abbattuti ed adagiati sul marciapiede. Autoveicoli completamente distrutti, uno dei quali utilizzato, in alcuni casi, per consumare rapporti sessuali (tanto che spesso, appena al suo esterno, si rinvengono preservativi usati, fazzoletti ecc.). Rifiuti di vario genere (indumenti, lenzuola, ombrelli, addirittura un carrello) abbandonati al fianco del marciapiede e non rimossi da mesi”. E’ quanto riferisce Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

“Questo – afferma Soresi – è il triste “spettacolo” in cui mi sono imbattuta incontrando alcuni abitanti della zona che, giustamente, lamentano il degrado dell’area e il senso di totale abbandono dell’intera zona”.

La capogruppo ha depositato interrogazione orale per chiedere all’amministrazione di provvedere alla pulizia del sotto passaggio, alla raccolta dei tanti rifiuti presenti, alla re-installazione dei cartelli abbattuti ed alla rimozione degli autoveicoli in evidente stato di abbandono.

“Capisco – osserva Soresi – che la zona sarà oggetto di riqualificazione, ma non si può certo pensare di tollerare una simile situazione di degrado fino a quella data (che, attualmente, nemmeno si conosce). Auspico, pertanto, un pronto intervento”.