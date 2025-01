Da “PizzaPiace” oltre 45mila euro per “Oltre l’autismo”: in cantiere nuovi progetti

L’impegno dell’associazione “Oltre l’Autismo” è costante sul nostro territorio da tanti anni, attualmente sostiene più di 80 famiglie che hanno un parente autistico e ha continue richieste di aiuto da chi ha la stessa esigenza.

Per fortuna il supporto dei piacentini non manca mai e anche il recente periodo natalizio ha portato un gradito doppio regalo che consentirà alla “creatura” della presidente Maria Grazia Ballerini di continuare a garantire i servizi offerti e perfino di ampliare la proposta con nuovi progetti in cantiere.

pulmino nuovo

Il primo è un pullmino nuovo di zecca acquistato con gli oltre 20mila euro dell’attività di crowdfounding online, mezzo che servirà per il trasporto dei ragazzi afferenti all’associazione, il secondo è un assegno di oltre 40mila euro (40mila e 375 euro) frutto del ricavato dell’iniziativa “PizzaPiace” pensata per Natale e sostenuta da vari sponsor e aziende del territorio, presentate in Comune.

Tra i progetti futuri c’è quello della “casa di vita” dove i ragazzi autistici potranno acquisire il grado di autonomia alla propria portata.