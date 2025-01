Ex scuola di Roncaglia: lunedì parte la demolizione, modifiche alla viabilità

E’ previsto per lunedì 3 febbraio l’inizio dei lavori di demolizione della ex scuola di Roncaglia. Il comune spiega che: “Le condizioni di inagibilità – dichiarata nel maggio 2022 e confermata da successivi sopralluoghi – non ne consentono la ristrutturazione ma, nell’ottica di una futura riqualificazione dell’area, rendono necessario l’abbattimento”.

abbattimento della scuola di roncaglia: modifiche alla viabilità

Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori – di cui si stima la conclusione entro la prima settimana di aprile – nel tratto di strada prospiciente, compreso tra il civico 31 e l’intersezione con la Statale 10 Padana Inferiore, sarà attuato un restringimento di carreggiata con istituzione del senso unico alternato e divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, su entrambi i lati.

Contestualmente, sarà vietato il transito sulla pista ciclopedonale sia lungo strada alla Scuola di Roncaglia, sia all’intersezione con la Statale 10.