Gianpaolo Bettoni festeggia 100 anni con i familiari e i volontari Auser

Cento anni, un secolo di vita: un traguardo non indifferente per Gianpaolo Bettoni, festeggiato nei giorni scorsi dai volontari di Auser Piacenza Sergio, Stefano, Giovanni, Cesarina, Angela, Nicoletta. Il compleanno centenario è stato il 20 gennaio.

Seguito con cura da Auser dal 2017, Bettoni è stato assistito complessivamente da 19 volontari e autisti che si sono avvicendati nel tempo e ha conosciuto una decina di operatori del centro di ascolto del Filo d’argento di Piacenza.

Per la speciale occasione la festa si è tenuta a casa del signor Gianpaolo, con l’immancabile torta. I volontari hanno scritto una lettera nella quale hanno ringraziato anche i familiari del festeggiato.

“È stato un privilegio vivere questa giornata con Gianpaolo – scrivono i volontari Auser – e i suoi affetti più cari, la figlia Paola, il genero Tonino ed il nipote Emanuele. Gianpaolo è una persona speciale con una grande ricchezza interiore, tutti noi che abbiamo avuto l’onore di conoscerlo abbiamo percepito la sua sensibilità ed il suo grande cuore. E’ facile per Gianpaolo andare con la mente ai ricordi, al matrimonio nel 1955 con l’amata Silvana che purtroppo la ha lasciato. In questi anni ci ha raccontato dei suoi viaggi, – prosegue la lettera – del lavoro a Parma e a Lecco dopo la laurea in architettura al Politecnico di Milano. Le condizioni di salute della moglie si aggravarono nel 2017, così che decisero di trasferirsi a Piacenza dove viveva la figlia. In questa occasione ha conosciuto la realtà di Auser, chiedendo di essere accompagnato all’ospedale e agli accertamenti medici. Grazie Gianpaolo di questo giorno insieme, ci congediamo con la promessa di altri pomeriggi da trascorrere in gioiosa compagnia”.