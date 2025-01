Il Tgl guarda al futuro: lunedì 3 febbraio debutta la nuova scenografia

Un telegiornale nuovo ma con radici profonde: è la filosofia alla base delle innovazioni che verranno svelate lunedì 3 febbraio ai telespettatori di Telelibertà. Nell’edizione delle 19.30 debutterà la nuova scenografia accompagnata dalla sigla rinnovata.

L’emittente, al servizio dei piacentini dal 1976, prosegue così nel solco dell’innovazione tracciato dal suo fondatore Marcello Prati. A seguirlo furono la moglie Donatella Ronconi e la figlia Enrica, compiante presidenti del Gruppo Libertà e di Telelibertà, che nel 2010 diedero impulso al passaggio nell’era del digitale anche per il Tgl.

Dopo 15 anni, l’emittente avvertiva la necessità di rinnovare la scenografia visto che la televisione ha per sua natura un lato estetico che va abbinato ai contenuti. Per il tg è stato conservato il set virtuale, ora ancora più moderno. I colori del nuovo set sono stati scelti nell’ottica della continuità e dunque sui toni del blu.

La scenografia è targata Videozone, azienda milanese esperta del settore. La nuova sigla invece, arriva dall’interno del comparto tecnico di Telelibertà: il giovane regista del tg Morgan Soares è anche musicista e ha messo a disposizione la propria sensibilità artistica.

Lo studio è più moderno e funzionale. Sono migliorate l’acustica e le luci, il set è doppio, a servizio anche di altre trasmissioni.

In via Benedettine, quello del nuovo set del tg non è l’unico “cantiere” in corso, il restyling riguarda anche gli studi televisivi con l’intento di dedicare lo Spazio Rotative solo agli eventi.

A Telelibertà c’è grande soddisfazione per il risultato ottenuto. “Noi siamo contenti – commenta il direttore Gian Luca Rocco – speriamo che le innovazioni piacciano al pubblico. Crediamo che la nuova immagine corrisponda ai contenuti di un Tgl ancora più fresco, con cui ogni giorno portiamo alla provincia di Piacenza l’informazione certificata Libertà, quindi autorevole e di qualità”.

Sempre nell’ottica della presenza costante sul territorio, l’azienda ha provveduto all’acquisto di attrezzature che consentono di intervenire in diretta in qualsiasi luogo e momento. “Questa è un’ulteriore dimostrazione – specifica il direttore – della volontà di portare avanti un mezzo di comunicazione che ancora oggi riveste grande importanza e si affianca a quotidiano, sito e social per raggiungere ogni giorno il 95% dei piacentini. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a partire dal direttore tecnico Alessandro Siena, Filippo Adolfini regista e responsabile tecnologie e Matteo Capra, responsabile tecnico produzione tg. Questo è il primo passo verso il rinnovo delle nostre piattaforme, il prossimo riguarderà il sito internet Liberta.it, la cui nuova versione sarà online da aprile” conclude il direttore Rocco.