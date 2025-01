Incidenti stradali: nel Piacentino calano, ma non in città. Velocità tra le cause

E’ tornano a riunirsi in Prefettura l’Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali, convocato dal prefetto di Piacenza Paolo Ponta per fare il punto sulle ultime attività e la pianificazione di nuove strategie di prevenzione e contrasto.

Dall’analisi dei dati forniti dalle forze dell’ordine, dalle Polizie locali e dall’Aci è emersa, sulla base dei dati consolidati relativi al 2023, complessivamente una lieve flessione dei sinistri più gravi nell’anno scorso, secondo il seguente prospetto.

Questo trend viene confermato secondo i dati disponibili, anche nel 2024, con l’eccezione del comune capoluogo, ove invece si registra un lieve aumento dell’11%, con la rilevazione di cinque incidenti mortali e l’incidenza prevalente delle violazioni in tema di limite di velocità soprattutto da parte di vetture private.

Nel 2023 gli incidenti sono stati 1.023 con 21 morti e 1.356 feriti, l’anno precedente furono 1.041 i sinistri con 26 morti e 1.338 feriti. Dal 2010 al 2023 il numero di vittime è calato del 16%.

LE CAUSE DEGLI INCIDENTI

Complessivamente le cause degli incidenti stradali sono riconducibili soprattutto a una errata condotta di guida come la distrazione, l’eccesso di velocità e il mancato rispetto delle regole della precedenza.

Il prefetto ha messo in evidenza al riguardo “la recente giurisprudenza che ha complicato l’opera di prevenzione mediante rilevazione da remoto. Tuttavia, nelle more di auspicati interventi legislativi, la posizione dell’amministrazione resta ferma sull’equivalenza tra omologazione e approvazione dell’apparecchiatura”.

Gli enti proprietari delle strade hanno illustrato le opere di manutenzione realizzate e in corso di svolgimento, soprattutto nei punti della circolazione che si sono rilevati più pericolosi. L’Anas in merito ha messo in evidenza come la presenza di cantieri sulla Statale 45, prescelta dai motociclisti per la presenza di molte curve, ha determinato una diminuzione relativa degli incidenti, a causa della indotta riduzione della velocità.

È stata infine delineata una panoramica complessiva delle iniziative messe in campo dall’Osservatorio, come l’organizzazione di una efficace campagna di educazione stradale destinata agli studenti di tutte le scuole.