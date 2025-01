“Piacenza Primogenita”, prorogato al 15 febbraio il termine per le candidature

Ci sono ancora due settimane di tempo per le candidature all’edizione 2025 della benemerenza civica “Piacenza Primogenita d’Italia”: il termine, inizialmente previsto per la data odierna, è stato infatti prorogato al 15 febbraio prossimo.

Sul sito www.comune.piacenza.it sono consultabili tutte le informazioni in merito alle modalità di presentazione delle proposte, che possono essere avanzate dal primo cittadino o da almeno un terzo dei consiglieri comunali, nonché da enti, associazioni, comitati e organismi di partecipazione attivi sul territorio. L’onorificenza può essere concessa (anche alla memoria), a cittadini italiani o stranieri, così come a sodalizi o istituzioni di vario genere che abbiano contribuito, in modo significativo, al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale grazie alla propria attività professionale o nel volontariato, in ambito culturale, politico o amministrativo.

Il riconoscimento, attribuito nel 2024 a Romano Gromi, viene tradizionalmente consegnato nel corso della cerimonia istituzionale che si svolge il 10 maggio, nella ricorrenza che celebra l’annessione plebiscitaria di Piacenza al nascente Regno d’Italia, nel 1848. Le candidature – corredate di biografia, motivazioni e ogni altra indicazione utile – dovranno essere inviate all’indirizzo [email protected] entro la nuova scadenza indicata, per essere poi sottoposte alla valutazione dell’apposita Commissione.