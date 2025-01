Scuola De Gasperi: tapparelle rotte e aula senza luce solare. I genitori scrivono a Libertà

Sarebbe una “spiacevole situazione” che si protrae da due mesi. Alla scuola elementare De Gasperi, in via Stradella a Piacenza (Terzo Circolo) l’aula degli alunni della seconda B è “cieca” – meglio, semi “cieca” – dai primi giorni di dicembre. Neppure dopo le (lunghe) vacanze natalizie i bambini avrebbero ricevuto l’atteso regalo. E questo, nonostante i sopralluoghi dei tecnici del Comune a cui la dirigenza scolastica ha segnalato il danno delle tapparelle rotte – due su tre, abbassate fino in fondo e luci al neon – si siano ripetuti, ma senza davvero trovare una soluzione al problema.

E’ per segnalare il fatto che i genitori degli alunni della seconda B hanno scritto a Libertà.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’