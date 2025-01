“Segnalare situazioni sospette”: Podenzano fa squadra contro i furti

Fare gruppo, stare uniti, segnalare situazioni e persone sospette senza indugiare (per prima cosa annotare le targhe dei veicoli sospetti e l’abbigliamento delle persone). Sono questi i comportamenti necessari da tenere ogni giorno, per prevenire in particolare furti e truffe, comportamenti che valgono per i cittadini ed anche per i commercianti che non sono indenni da situazioni spiacevoli.

Il comitato dei commercianti podenzanesi, ricostituito la settimana scorsa, aveva chiesto di incontrare la polizia locale di Valnure Valchero per un confronto, per una rassicurazione, per avere informazioni utili a come difendere le proprie attività, a seguito dei furti che si sono registrati in tre negozi la settimana scorsa (ed altri furti in abitazioni e tentati furti).

All’incontro, che si è tenuto nella sala “Scotti” del palazzo della cultura, ha partecipato anche il sindaco di Podenzano, Riccardo Sparzagni, ed alcuni assessori.

Nell’incontro è stato chiarito il compito quotidiano della polizia locale e la concreta utilità della rete di videosorveglianza sul territorio dell’Unione Valnure Valchero. Da parte dei commercianti il riconoscimento ed il ringraziamento alla polizia locale e alle forze dell’ordine per la professionalità e la vicinanza dimostrata negli ultimi spiacevoli episodi.