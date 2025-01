Settimana di fuoco per i tir, tre uscite di strada: camion ribaltato verso Mottaziana

Ancora un camion ribaltato a Gragnano. Dopo il caso del mezzo pesante che è uscito di strada alle porte del paese nella serata di mercoledì 29 gennaio, distruggendo la recinzione di un’abitazione, nella mattinata di oggi, venerdì 31, un altro pesante tir è finito fuori strada lungo la Provinciale 11 di Mottaziana in corrispondenza del ponte sul torrente Luretta, e per un soffio non è finito proprio nel torrente. Il mezzo pesante stava procedendo dalla rotatoria di Moffelona verso Mottaziana quando, appena poche decine di metri dopo la rotatoria, ha improvvisamente sbandato sulla destra finendo fuori strada. Complice il dislivello stradale in quel punto, il tir si è ribaltato su un fianco, in mezzo al fango, fermandosi giusto pochi metri prima del ponte stradale del Luretta. Fortunatamente, l’autista non ha riportato serie conseguenze.

Nel primo pomeriggio, sempre di venerdì 31, a Sarmato sulla via Emilia Pavese all’incrocio con via Coste, un grosso tir in uscita da un’azienda della zona è finito con la motrice in un campo a lato della strada, restando impantanato nel fango. Nella manovra di svolta, tutta la carreggiata è stata di fatto sbarrata dalla presenza del rimorchio, impedendo quindi totalmente il traffico delle auto. L’inconveniente ha causato lunghe code in entrambe le direzioni – verso Castel San Giovanni e verso Rottofreno, ma fortunatamente l’interruzione ha avuto un tempo limitato: grazie alla forza motrice di un secondo camion e di robusti nastri, il mezzo pesante è stato agganciato e poi trascinato fuori dal pantano. In meno di un’ora, il traffico è tornato a scorrere regolarmente.