Fugge a folle velocità e prova a investire un agente: arrestato 26enne marocchino

Un marocchino di 26 anni è stato arrestato venerdì sera dai carabinieri e dalla Polizia locale di Castel San Giovanni dopo un inseguimento a folle velocità lungo le vie della città valtidonese. Durante l’inseguimento ha anche tentato di investire un agente della Locale che è dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso. Non ha riportato ferite gravi.

L’uomo, a bordo di una Nissan Micra di colore grigio, non si è fermato dopo che la Polizia locale gli aveva intimato lo stop per un controllo. In seguito è risultato essere con patente scaduta e senza assicurazione. Dopo che la Polizia locale gli ha intimato di fermarsi l’uomo ha iniziato una folle corsa tra via Allende, via Fratelli Bandiera e Via Morselli passando semafori con il rosso e prendendo anche vie contromano. Ad un certo punto ha anche cercato di investire un agente.

Alla fine è stato bloccato nei pressi della stazione da carabinieri e Polizia locale. Portato in caserma è stato arrestato

“Solidarietà” dalla sindaca Valentina Stragliati all’agente ferito e plauso per “un’operazione magistralmente eseguita dalle forze dell’ordine”.