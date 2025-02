Furto in bar e tabaccheria a San Giorgio, rubate sigarette e contanti per 37mila euro

Furto nella notte tra venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio alla tabaccheria e al bar di via Roma a San Giorgio. Nel bottino stecche di sigarette e contanti per quasi 40mila euro.

I ladri sono entrati prima nel bar, rubando una macchinetta cambiamonete e qualche bottiglia di vino. Da una porta comunicante sono poi entrati nella tabaccheria dove hanno sottratto sigarette per 30mila euro, contante per 7mila e schede del gratta e vinci. Sul posto i carabinieri del radiomobile di Piacenza per indagini