Incidente alla rotonda di Piazzale Roma: i due conducenti in codice giallo

Alle 14 circa di oggi, sabato 1 febbraio, due automobili, una Fiat Idea nera e una Bmw bianca, si sono scontrate nella rotonda di Piazzale Roma, vicino il Monumento della Lupa.

Entrambi i conducenti delle auto sono stati trapostati d’urgenza in pronto soccorso dalle ambulanze. Sono in codice giallo, non in gravi condizioni. Anche il passeggero della Bmw è stato portato in ospedale.

La conducente della Fiat Idea ha 36 anni ed è cittadina della Costa d’Avorio, mentre il ragazzo che guidava la Bmw è un marocchino sulla trentina.

Sul posto è accorsa la Polizia Locale che sta facendo tutti i rilevamenti del caso: la dinamica dell’incidente non è ancora chiara.