Polizia locale di Fiorenzuola, in un anno meno multe (8.397) ma più incidenti (32)

Nel corso del 2024 sono state elevate dalla Polizia locale di Fiorenzuola 8.397 multe, 1.500 in meno del 2023. Del totale dei verbali, 5.493 (il 64%) sono legati ai due autovelox e ai tre varchi della Ztl.

Tra i dati, si nota un aumento degli incidenti rilevati: nel 2023 furono 21 (di cui 9 con feriti) saliti nel 2024 a 32, di cui 14 con feriti e un mortale. “Si tratta – spiega la comandante Carla Rigolli – della morte di un ciclista nella zona San Bernardino, avvenuta in primavera. Per il resto erano tamponamenti o incidenti non gravi”.

Sono state segnalate 16 patenti, ritirati sei documenti di circolazione, sequestrati 11 veicoli di cui sette in sosta senza assicurazione; 31 le auto trovate senza revisione, molto aumentate rispetto alle sei dell’anno prima. Le rimozioni sono state 133 (nel 2023: 142); 464 le auto controllate (504 nel 2023).

Diminuite le multe in ztl

Le multe sulla Ztl in centro storico sono notevolmente diminuite: nel 2023 erano 3322, nel 2024 sono scese a 1980. Sono tutte multe legate alle attività dei tre varchi elettronici posizionati in Corso Garibaldi (il più longevo), in via Romagnosi e in via Giovanni da Fiorenzuola, collocati nel 2022.

“Le strumentazioni elettroniche non sono posizionate per fare cassa o sanzionare – evidenzia il sindaco Romeo Gandolfi – ma per aumentare sicurezza e decoro; sono strumenti per indurre abitudini che rispettino le regole. Il 2025 sarà l’anno dei controlli sui camion che non possono entrare nel centro abitato ed è già stato posizionato il primo dei 4 varchi previsti dal nostro piano”.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ