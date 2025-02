“Se vuoi la pace prepara la pace”: in 300 alla marcia contro i conflitti

Attualmente sono più di 50mila i conflitti nel mondo. “È il momento che i cittadini facciano sentire la propria voce: basta alle guerre! Vogliamo la pace, senza se e senza ma!”. Il momento è arrivato oggi nel tardo pomeriggio, al parcheggio del Cheope di via IV Novembre dove è partita “Se vuoi la pace prepara la pace”, la marcia silenziosa organizzata dal Tavolo per la Pace 2025 – in collaborazione con il Comune di Piacenza – a cui circa 300 persone hanno fermamente preso parte con rami di ulivo, fiaccole e lumini, cartelloni e striscioni. Il corteo ha toccato.

“CAMMINO DI FRATERNITà”

“Vogliamo gridare con la vita che la pace è il vero cammino per una fraternità riconciliata – dichiara don Luigi Mosconi nel suo intervento all’inizio della manifestazione – Con la pace tuti possiamo vincere, con la guerra tutti saremo degli sconfitti. Attualmente ci sono più di cinquantamila confitti bellici nel mondo. C’è chi dice che viviamo un clima di terza guerra mondiale. Gli scienziati affermano che bastano 50 bombe nucleari per ridurre il pianeta in cenere. E negli arsenali nucleari del mondo ce ne sono già 15 mila, 50 anche in Italia. Noi diciamo no a questa pazzia. Gli investimenti maggiori nel mondo sono per la costruzione di armi e non per risolvere la fame e i diritti sociali e civili nel mondo Chiediamo una svolta profonda. No alle logiche pazze della guerra. Noi diciamo e gridiamo: “Se vuoi la Pace devi preparare la Pace”.

“TANTE PICCOLE GUERRE NEL MONDO”

“I mass media ci parlano della guerra in Ucraina e della guerra in Palestina, ma ci sono anche tante altre piccole guerre in tutto il mondo – aggiunge Khalid Fikri a nome della comunità islamica piacentina – Siamo tutti fratelli, abbiamo tutti lo stesso sangue rosso. Che ci sia la pace fra di noi”.