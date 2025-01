Startup piacentina 40Factory: “Quattro milioni di euro di investimento da Gefran”

La 40Factory S.r.l., scale-up tech piacentina specializzata in soluzioni Industrial IoT e Generative AI per il mondo machinery, annuncia la chiusura di un round di investimento Series A del valore di 4 milioni di euro, interamente sottoscritto da Gefran S.p.A., gruppo leader nel settore dell’automazione industriale.

Si tratta del secondo round di investimento per 40Factory, dopo quello chiuso nel 2022, che ha visto l’ingresso nella compagine sociale del veicolo Bit Atlas S.r.l., partecipato da MFL Group e dall’Investment Banking Boutique Cenciarini & Co., i quali hanno co-promosso questo secondo round di investimento di tipo Series A.

Cenciarini & Co. ha inoltre agito in qualità di advisor nell’operazione di fundraising, supportando attivamente il processo strategico e finanziario dell’operazione, mentre l’avvocato Raffaello Stendardi e l’avvocato Gabriele Tricamo hanno agito in qualità di advisor legali.

startup piacentina 40FACTORY: la storia

Fondata nel 2018 dall’imprenditore Camillo Ghelfi assieme ai soci fondatori, 40Factory offre ai costruttori di macchine industriali e agli utilizzatori finali una piattaforma Industrial loT (Internet of Things) per la raccolta, l’analisi e la valorizzazione dei dati macchina integrata con un sistema di intelligenza artificiale generativa dedicato all’assistenza nell’utilizzo degli impianti industriali. 40Factory vanta tra i propri clienti alcuni tra i principali costruttori italiani di macchinari per la produzione. La società ha chiuso il 2024 con un giro d’affari superiore a 1,5 milioni di euro e prevede di raggiungere quota 3 milioni nel 2025. Nel periodo 2021-2024 ha registrato un tasso di crescita aggregato superiore al 50%.

“Questo investimento rappresenta un momento chiave nel nostro percorso di crescita,” ha dichiarato Camillo Ghelfi, founder e CEO di 40Factory. “Dopo il primo round Seed chiuso nel 2022 con Bit Atlas, questo nuovo capitale ci permetterà potenziare la nostra piattaforma digitale per il settore macchine industriali, composta da MAT (Industrial IoT) e Wilson.ai (Agents Generative AI). Il nostro obiettivo è quello di integrare in modo sempre più profondo AI e Industrial IoT per proiettare i costruttori di macchine di tutto il mondo nel futuro e rendere i dati generati dagli impianti industriali un valore tangibile.”

INGRESSO DI GEFRAN NEL CAPITALE

L’ingresso di Gefran nel capitale di 40Factory non rappresenta solo un supporto finanziario, ma anche un’importante sinergia strategica. “Gefran, oltre che le risorse finanziare, apporta un enorme bagaglio di esperienze e competenze nei nostri settori target” ha aggiunto Ghelfi. “Questa collaborazione rafforza la nostra capacità di innovare e di creare valore per i costruttori di macchinari industriali.”

Marcello Perini, Amministratore delegato del Gruppo Gefran ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti di questa operazione, che rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita. Eravamo alla ricerca di una realtà che ci consentisse di integrare la nostra offerta di prodotti e soluzioni con servizi in grado di soddisfare completamente le esigenze dei clienti che affrontano le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità. Abbiamo trovato in 40Factory un partner con solide competenze in ambito IoT e AI generativa, che condivide con noi un approccio fortemente orientato alla collaborazione e al supporto degli OEM. Con questo investimento, abbiamo rafforzato ulteriormente la nostra posizione di azienda che supporta i propri clienti non solo nel controllo dei processi industriali, ma anche nella creazione di valore che deriva dalla gestione dei dati raccolti.”

Il perfezionamento dell’operazione è previsto per la fine del primo trimestre 2025 ed è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive usuali per operazioni di questo tipo, tra cui l’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione.