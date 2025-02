Isola Serafini, riaperta al pubblico la visita all’impianto risalita dei pesci

L’impianto di risalita dei pesci ha riaperto al pubblico. Dopo poco più di un anno di chiusura, sabato 1° febbraio Elena Marsiglia ha accolto il primo gruppo di visitatori del 2025.

Isola Serafini è la più grande isola fluviale del bacino del Po. “Ha una forma a cuore”, ci tiene a ricordarlo Marsiglia. La centrale idroelettrica di Monticelli è la più grande in Italia, in funzione dal 1962, “uno dei primi esempi nazionale di produzione di energia pulita, ad impatto zero sull’ambiente”. Perché le quattro turbine giganti svolgano la propria attività è stato creato uno sbarramento alto circa una trentina di metri che copre un’ampiezza di quasi 300 metri di tratto fluviale. E’ così che è stato interrotto il flusso migratorio dei pesci.

Il sistema a scale inaugurato nel 2017 (37 ‘gradini’ che abbassano il dislivello di quasi 10 metri, di 25 centimetri per volta), il più grande e il più recente in Italia, ha permesso alla fauna ittica di tornare a ‘navigare’ liberamente il Po. I pesci che attraversano l’impianto sono visibili da due ‘finestre’ sotto il livello dell’acqua e monitorati da telecamere che rilevano i movimenti in due postazioni illuminate da un faro.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTA’