“Maniaco incappucciato in via IV Novembre”, analogie con gli episodi di due anni fa

Il maniaco di via IN Novembre è tornato a colpire? Alcuni post comparsi ieri sui social network lo lascerebbero supporre anche se è difficile ipotizzare che possa trattarsi dello stesso maniaco che aveva imperversato un paio di anni fa aggredendo e palpeggiando una dozzina di ragazze. Descrizione, luogo d’azione e orari, sembrerebbero però gli stessi. Una ragazza chiedendo rigorosamente di rimanere anonima ha scritto su un social: “Ciao volevo chiedervi se potevate mettere una storia per avvertire le ragazze che passano per la zona Cheope di stare attente perché c’è un tizio con un cappuccio e una giacca blu che segue le ragazze e le molesta, per favore ci tengo (preferirei rimanere anonima)” Un altro posto recita invece: “Ieri verso mezzanotte e mezza, stavo tornando a casa, ero tipo in via Poggi. Un signore si è avvicinato a me lentamente e ha cercato di toccarmi. Ovviamente di istinto ho urlato e lui è scappato e da quello che ho capito è successo anche ad altre ragazze (voglio rimanere anonima). Di questi fatti abbiamo potuto apprendere che per il momento nessuna delle molestate ha sporto denuncia alla polizia o ai carabinieri che da quanto abbiamo appreso non hanno neppure ricevuto telefonate che segnalassero la presenza del maniaco.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’